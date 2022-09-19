МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Турция как страна-кандидат на вступление в Евросоюз должна согласовывать свою внешнюю политику с Брюсселем и не предлагать России решения для обхода санкций, заявил "Известиям" официальный представитель главы Евродипломатии Жозепа Борреля Петер Стано. Путин заявил, что товарооборот России и Турции уверенно растет

Как отметил Стано, важно, чтобы "внешняя политика Турции согласовывалась с внешнеполитическими решениями и политикой ЕС, в том числе и по санкциям. Также важно, чтобы Турция не предлагала России решения для обхода существующих санкций ЕС. Мы продолжим внимательно следить за ситуацией в этом отношении".