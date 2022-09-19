2022-09-19T11:48:00+03:00
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2022-09-19T11:48:00+03:00
2022
https://1prime.ru/world/20220919/838163532.html
Мантуров оценил возможности для увеличения экспорта российских удобрений
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Новости
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ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА УДОБРЕНИЙ В РФ В 2,5 РАЗА ПРЕВЫШАЕТ ПОТРЕБЛЕНИЕ, ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТАВЛЯТЬ БОЛЬШИЕ ОБЪЕМЫ НА ЗАРУБЕЖНЫЕ РЫНКИ — МАНТУРОВ ПРАЙМ, 19.09.2022
экономика, мировая экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА УДОБРЕНИЙ В РФ В 2,5 РАЗА ПРЕВЫШАЕТ ПОТРЕБЛЕНИЕ, ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТАВЛЯТЬ БОЛЬШИЕ ОБЪЕМЫ НА ЗАРУБЕЖНЫЕ РЫНКИ — МАНТУРОВ