МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Ситуация вокруг Украины, продовольственный и энергетический кризисы станут одними из главных тем предстоящей недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН – главное внешнеполитическое событие года пройдет с 20 по 26 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. В ООН выразили надежду на продуктивное продолжение отношений Китая и США

Генассамблея проходит на фоне мощнейших геополитических разногласий со времен холодной войны. Российская делегация, у которой были проблемы с получением виз США, как ожидается, будет работать в условиях враждебной атмосферы, созданной западными странами, которые ранее развязали против Москвы войну санкций, а также опосредованную войну "до последнего украинца".

Из западных лидеров на неделе высокого уровня ожидаются президент США Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон, британский премьер Лиз Трасс, канцлер ФРГ Олаф Шольц. Ожидаются выступления президента Турции Тайипа Эрдогана, лидера Ирана Ибрахима Раиси. От Бразилии ожидается президент Жаир Болсонару. Китай будет представлен на уровне вице-премьера.

Российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров. Его выступление на общих прениях недели высокого уровня намечено на 24 сентября. Ранее в МИД РФ отметили, что Лавров примет участие в целом ряде двусторонних встреч, многосторонних мероприятий. Ожидается порядка двух десятков двусторонних встреч. На полях недели высокого уровня запланирована традиционная встреча глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС. Встретится Лавров и с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Последний в интервью РИА Новости заявил, что планирует обсудить с Лавровым "продуктовую сделку", а также экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки.

Украину на общих прениях представляет Владимир Зеленский, однако, как выяснилось, он не приедет в Нью-Йорк. Несмотря на то, что дебаты в этом году предполагают только очное участие, Киеву удалось добиться принятия в Генассамблее решения об исключении для Зеленского. Его предзаписанное видео-выступление покажут в зале Генассамблеи. Киев аргументировал это соображениями безопасности, сославшись на то, что Зеленский не может покинуть Украину.

Между тем, эксперт аналитического центра International Crisis Group Ричард Гован полагает, что если бы Зеленский все-таки приехал, то его прием в ООН оказался бы не таким теплым, как тот того бы хотел.

По его словам, африканские, латиноамериканские страны-члены ООН постепенно "подустали от украинской темы". "И ощущение во многих частях ООН – что страны не хотят постоянно атаковать Россию. Так что, даже если бы Зеленский приехал, он мог бы обнаружить, что реакция на его появления была бы несколько более прохладной, чем можно было бы ожидать", — указал Гован в разговоре с журналистами.

Между тем, ряд дипломатов заявили РИА Новости, что слышали слухи о якобы готовящемся приезде супруги Зеленского на неделю высокого уровня. Подтвердить официально эту информацию РИА Новости пока не удалось.

Также, как стало известно РИА Новости от источника, одна из европейских стран планирует привезти в составе своей делегации белорусского оппозиционного лидера Светлану Тихановскую. Такой шаг, по словам собеседника, может "навести на мысли", что белорусская оппозиция финансируется Западом и используется как рычаг для расшатывания ситуации в Белоруссии.

КОРРЕКТИВЫ ГРАФИКА

Значительные коррективы в список выступающих внесли похороны королевы Елизаветы II. По традиции, 20 сентября вслед за президентом Бразилии должен выступать американский лидер. Однако после того, как выяснилось, что Байден полетел в Лондон на погребение, стало известно, что его речь ожидается 21 сентября.

Сдвинулись выступления и некоторых других представителей.

УКРАИНСКАЯ ТЕМАТИКА

Эксперты сходятся во мнении, что проблематика украинского конфликта будет одной из центральных на этой неделе высокого уровня.

В частности, 22 сентября ожидается заседание Совета безопасности по ситуации на Украине министерского уровня. В нем, согласно планам, примет участие украинский министр Дмитрий Кулеба. Ожидается участие Лаврова, Блинкена.

Как полагает Гован, на этой неделе высокого уровня Байден и большинство западных лидеров будут повторять свои тезисы против России, обвиняя ее в "агрессии против Украины". Между тем любопытно, какими будут нюансы выступлений, что скажет французский лидер Эммануэль Макрон, который часто подчеркивал необходимость дипломатического взаимодействия с Москвой.

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ И ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ

Другой ключевой темой этой недели станет продовольственная безопасность и кризис на рынках энергоносителей.

По словам Гована, ожидается саммит по теме глобального продовольственного кризиса, организуемый США, ЕС и Африканским союзом.

В целом, миру предстоит услышать огромное число заявлений от западных лидеров о том, что они собираются делать для борьбы с глобальным продовольственным кризисом.

Как полагает Гован, в ходе этой недели будет ощущаться "огромная напряженность" между западными странами и представителями "глобального Юга", у которого есть претензии по вопросам распространения вакцин от COVID, финансирования борьбы с климатическими изменениями, по ценам на продовольствие.

ПЛАНЫ США

Ранее президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен и американская постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд дали понять, что на неделе высокого уровня будут поднимать тему реформы Совета безопасности.

Эта тема не нова и регулярно всплывает в тех или иных обстоятельствах.

Однако, по мнению экспертов, в этот раз США будут поднимать эту тему "в пику" России и Китаю. Как указал Гован, конфликт на Украине "выявил неспособность Совбеза действовать", имея в виду, судя по всему, вето, наложенное Россией на резолюцию Запада с осуждением действий Москвы.

Россия регулярно выступает за расширение Совета безопасности, но за счет развивающихся стран мира, особенно Африки, которые сейчас в нем недостаточно представлены.

ПРИБЫТИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РФ

Участие делегации России в неделе высокого уровня было омрачено проблемами с выдачей американских виз. Выдача задерживалась, в связи с чем представителям российского МИД неоднократно приходилось призывать Штаты ускориться.

Москва вновь подняла вопрос о необходимости запуска генсеком ООН Антониу Гутеррешем арбитража в отношении США на фоне застарелой проблемы с визами.

До последнего момента не было ясности, удалось ли решить все логистические вопросы визита Лаврова, связанные с введенными США санкциями против российской авиаотрасли.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что многим членам делегации России по-прежнему не выданы визы для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

ОЖИДАНИЯ ГУТЕРРЕША

Генсек ООН Антониу Гутерреш на фоне беспрецедентных геополитических противоречий заявил в интервью РИА Новости, что надеется, что лидеры и министры, прибывающие на неделю высокого уровня, поймут: пришло время преодолеть разногласия.

По его мнению, пришло время понять, что необходимо "сотрудничество от всех, чтобы ответить на масштабные вызовы, с которыми сталкивается мир".