Центробанк Германии сделал прогноз по развитию экономической ситуации зимой
Центробанк Германии: зимой экономическая активность в ФРГ заметно снизится из-за с энергокризиса
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МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Центробанк Германии предупредил о возможном значительном снижении экономической активности в стране зимой в связи с сокращением поставок газа из России, передает Reuters.
Немецкая экономика, как считают в Центробанке, с большой вероятностью сократится, даже если в стране не будет введено прямое нормирование потребления "голубого топлива" — ведь промышленные предприятия страны уже начали снижать, а то и приостанавливать производство.
В то же время Центробанк не планирует пересматривать ранее представленный негативный сценарий развития энергокризиса в стране. Изначально прогнозировалось, что немецкая экономика в 2023 году сократится на 3,2%.
https://1prime.ru/world/20220920/838174133.html
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