МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Центробанк Германии предупредил о возможном значительном снижении экономической активности в стране зимой в связи с сокращением поставок газа из России, передает Reuters. В Германии на треть вырос импорт из России за семь месяцев

Немецкая экономика, как считают в Центробанке, с большой вероятностью сократится, даже если в стране не будет введено прямое нормирование потребления "голубого топлива" — ведь промышленные предприятия страны уже начали снижать, а то и приостанавливать производство.

В то же время Центробанк не планирует пересматривать ранее представленный негативный сценарий развития энергокризиса в стране. Изначально прогнозировалось, что немецкая экономика в 2023 году сократится на 3,2%.