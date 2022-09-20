В Японии зафиксировали самый быстрый с 2014 года рост потребительских цен
В Японии зафиксировали в августе самый быстрый с 2014 года рост потребительских цен - 2,8%
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МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Япония зафиксировала в августе самый быстрый за последние восемь лет рост потребительских цен в годовом выражении, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и коммуникаций страны.
Так, показатель за август этого года вырос на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, что стало самым стремительным повышением с 2014 года. Это объясняется ростом цен на продовольствие и энергоносители.
Уровень инфляции остается выше целевого показателя Банка Японии в 2% уже пятый месяц подряд.
https://1prime.ru/world/20220920/838175494.html
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