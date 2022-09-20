МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Соединенные Штаты и страны Европы относятся к России высокомерно, что разительно отличается от взаимоотношений России и Китая, считающих друг друга равными партнерами, заявил в беседе РИА Новости профессор университета Сучжоу, заместитель директора Центра Китая и глобализации Гао Чжикай. Из Китая в Афганистан запустили новый грузовой маршрут

"Только посмотрите на то, как они накладывают санкции. Их высокомерие и позиционирование себя как творящих милостыню сразу бросаются в глаза", — отметил Чжикай.

При этом профессор добавил, что независимо от ситуации в мире, от того, как будет меняться соотношение китайского и российского ВВП, уважение Китая к России останется прежним.