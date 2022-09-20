В Китае обвинили США и Евросоюз в высокомерном отношении к России
Профессор Чжикай: США и Европа относятся к России высокомерно, что разительно отличает их от Китая
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МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Соединенные Штаты и страны Европы относятся к России высокомерно, что разительно отличается от взаимоотношений России и Китая, считающих друг друга равными партнерами, заявил в беседе РИА Новости профессор университета Сучжоу, заместитель директора Центра Китая и глобализации Гао Чжикай.
"Только посмотрите на то, как они накладывают санкции. Их высокомерие и позиционирование себя как творящих милостыню сразу бросаются в глаза", — отметил Чжикай.
При этом профессор добавил, что независимо от ситуации в мире, от того, как будет меняться соотношение китайского и российского ВВП, уважение Китая к России останется прежним.
https://1prime.ru/world/20220920/838176260.html
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