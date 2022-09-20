ТОКИО, 20 сен — ПРАЙМ. Правительство Японии одобрило выделение 3,49 триллиона иен (24,35 миллиарда иен) из резервного фонда на текущий финансовый год, начавшийся 1 апреля, на меры поддержки населения на фоне роста цен на продовольствие и топливо. В Японии зафиксировали самый быстрый с 2014 года рост потребительских цен

По данным телеканала NHK, меры, в частности, предполагают выделение единоразовой помощи малоимущим семьям в размере 50 тысяч иен (около 350 долларов), а также субсидий компаниям, осуществляющим оптовые поставки энергоносителей.

Резервный фонд на текущий финансовый год, согласно принятому бюджету, составляет 5 триллионов иен (34,89 миллиарда долларов).

Ранее в этом году парламент Японии утвердил дополнительный бюджет на сумму 2,7 триллиона иен (21 миллиард долларов) для смягчения влияния роста цен на энергоресурсы и товары для бизнеса и населения за счет субсидий.

Как сообщал ранее японский научно-исследовательский центр Teikoku Databank, октябрь станет рекордным месяцем по росту цен на продовольствие – они вырастут на 6 тысяч наименований. Всего за осень с сентября по ноябрь вырастут цены уже примерно на 8 тысяч продуктов. Это столько же, что и за первые семь месяцев этого года. Всего же за 2022 год цены поднимутся примерно на 20 тысяч наименований продуктов. Средний рост цен составит 14%.