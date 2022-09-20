МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Лондон и Вашингтон не планируют заключение торгового соглашения в ближайшие годы, заявила премьер Великобритании Лиз Трасс. Великобритания и ЕС могут прийти к согласию по Североирландскому протоколу

"В настоящий момент не ведется никаких переговоров с США, и я не ожидаю, что они начнутся в краткосрочной и среднесрочной перспективе", — передает ее слова телеканал Sky News.

Трасс подчеркнула, что сосредоточит усилия на работе с международными союзниками по урегулированию украинского конфликта. Премьер планирует затронуть этот вопрос в ходе Генассамблеи ООН, которая пройдет с 20 по 26 сентября в Нью-Йорке.

Кроме того, глава британского правительства заявила о намерении развивать сотрудничество со странами Востока, в том числе с Индией, и заключить договор с Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Как отмечает телеканал, Трасс также рассчитывает подключить Великобританию к Всеобъемлющему и прогрессивному Транстихоокеанскому партнерству.