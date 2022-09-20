МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Немецкие поставщики газа отказываются подключать к более дешевым базовым тарифам потребителей из числа жителей страны. Как пишет газета Die Welt, таким путем компания пытается сохранить свою сверхприбыль от сверхдорогого и дефицитного топлива.

Клиенты крупных немецких операторов газоснабжения пожаловались изданию, что резкий рост цен на электроэнергию и ЖКХ привели к тому, что многие жители страны захотели сменить текущий тариф на более экономичный — базовый. Как прописано в немецком законодательстве, компания-поставщик с наибольшим количеством клиентов в регионе обязана предложить каждому своему абоненту базовую программу снабжения. Но операторы делают все возможное, чтобы отсрочить такой перевод: они стремятся удержать на более выгодных для них тарифах клиентов еще три месяца, во время которых навязывают жителям дорогую "замещающую" опцию.

"По нашему мнению, каждый потребитель, который либо сам расторгает свой контракт из-за повышения цен, либо это делает поставщик, может перейти на базовое снабжение и не обязан переходить на замещающее снабжение", — рассказал изданию специалист по энергетике Хольгер Шнайдевиндт из Центра консультаций потребителей земли Северный Рейн-Вестфалия.

Он отметил, что компании-поставщики такими действиями стремятся преумножить и без того гигантские сверхприбыли.

"Базовые поставки всегда были дойной коровой поставщиков, но сейчас ситуация изменилась. Многие компании сейчас пытаются сделать замещающие поставки новой дойной коровой", — считает собеседник газеты.

Die Welt приводит в качестве примера основного поставщика газа в Берлине — компанию Vattenfall. Она при базовой стоимости этого вида топлива порядка 28 центов за киловатт-час навязывает своим пользователям замещающий тариф, где киловатт-час стоит уже 66,7 центов. The Times: ошибка Запада приведет мир к новому кризису

Страны Европы столкнулись с рекордным за последние десятилетия ростом цен на все виды энергоносителей и всплеском инфляции после ввода санкций против России и курса на отказ от поставок российских энергоресурсов в регион. На фоне подорожания сырья, в том числе природного газа, промышленность в странах ЕС сильно утратила свои конкурентные преимущества. Это оказало влияние и на другие сферы экономики.