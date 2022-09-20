МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Совет Европейского Союза официально утвердил решение выделить Киеву пять миллиардов рублей в качестве пакета макрофинансовой помощи, говорится в заявлении. Украина может получить 1,5 миллиарда долларов помощи после решения МВФ

Ранее решение одобрил Европарламент.

Еврокомиссия в начале сентября предложила выделить Украине девять миллиардов евро. Одобренный Советом ЕС во вторник транш станет уже вторым.

Кроме того, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) на прошлой неделе перевел Киеву 500 миллионов евро в рамках очередного пакета помощи по линии банка. Общая сумма пакета экстренных мер солидарности от ЕИБ составит 1,59 миллиарда евро.