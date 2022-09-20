МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Мир сейчас движется к многополярности, идет трансформация мироустройства, заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства во вторник принял верительные грамоты у новых послов иностранных государств в России и выразил надежду, что их работа будет направлена на расширение политического диалога.

Президент подчеркнул, что в мире расширяется подход к полицентричности. По его словам, переходу к многополярности противятся те, кто хотят сохранить гегемонию и "контролировать все". При этом от гегемонии, по его мнению, страдают в первую очередь беднейшие государства.

Путин также подчеркнул, что Россия не свернет с суверенного курса, будет продвигать объединительную повестку дня и выступать на площадке ООН с позиций объединения и возможности урегулирования региональных проблем.

Генассамблея ООН пройдет с 20 по 26 сентября в штаб-квартире организации в Нью-Йорке.