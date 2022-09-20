МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Россия осуждает введенные в отношении Венесуэлы санкции и будет наращивать сотрудничество с этой страной, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот новыми иностранными послами. Путин заявил о кардинальной трансформации мироустройства

"Венесуэла — наш стратегический партнер и надежный союзник в Латинской Америке и мире в целом", — отметил он.

Путин назвал действующие в отношении страны ограничения нелегитимными и выразил поддержку венесуэльскому правительству, которое работает над стабилизацией внутренней ситуации и защитой национального суверенитета.

Президент заявил, что позиции Москвы и Каракаса совпадают по многим вопросам. По его словам, Россия будет наращивать сотрудничество с Венесуэлой по различным направлениям, но прежде всего – в энергетике, промышленности, транспорте и фармацевтике.

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