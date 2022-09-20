Путин заявил, что Россия будет содействовать встраиванию Белоруссии в ШОС
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МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Россия посодействует полноценному встраиванию Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), решение было принято в Самарканде, заявил российский лидер Владимир Путин.
"Уже говорил, что на недавнем саммите в… Самарканде принято решение о начале процедуры приёма Республики Беларусь в Шанхайскую организацию сотрудничества. Будем содействовать полноценному встраиванию Белоруссии в эту авторитетную региональную организацию", — сказал глава государства.
По его словам, Россия и Белоруссия развивают многопрофильное интеграционное взаимодействие, последовательно реализуя основополагающий договор о создании Союзного государства, а также дополнительно согласованы в развитие этого договора 28 конкретных программ.
Путин принимает верительные грамоты у новых послов в России. Церемония традиционно проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.
https://1prime.ru/world/20220920/838181998.html
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