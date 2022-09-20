МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Россия посодействует полноценному встраиванию Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), решение было принято в Самарканде, заявил российский лидер Владимир Путин. Российский посол назвал условия вступления Турции в ШОС

"Уже говорил, что на недавнем саммите в… Самарканде принято решение о начале процедуры приёма Республики Беларусь в Шанхайскую организацию сотрудничества. Будем содействовать полноценному встраиванию Белоруссии в эту авторитетную региональную организацию", — сказал глава государства.

По его словам, Россия и Белоруссия развивают многопрофильное интеграционное взаимодействие, последовательно реализуя основополагающий договор о создании Союзного государства, а также дополнительно согласованы в развитие этого договора 28 конкретных программ.

Путин принимает верительные грамоты у новых послов в России. Церемония традиционно проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.