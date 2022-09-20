МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Правительство Германии достигло предварительно соглашения с Uniper и его главным акционером — финской Fortum — о национализации крупнейшего импортера газа в стране, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Уровень заполненности газохранилищ Германии превысил 90%

"Предварительное соглашение между правительством, Uniper и его основным акционером, финской Fortum, было достигнуто", — сообщили агентству источники.

По их словам, правительство Германии приближается к окончательному соглашению о национализации газового гиганта Uniper SE, уточняются последние детали. Хотя контракты еще не подписаны, Берлин планирует объявить об этом позже на этой неделе.

Представитель Fortum отказался от комментариев агентству, пока переговоры продолжаются. Немедленных комментариев от правительств Финляндии или Германии также не последовало.

Uniper — немецкая энергетическая компания. Основная деятельность — производство электроэнергии, а также глобальная торговля энергоресурсами и широкий портфель газовых активов, что делает Uniper одной из ведущих газовых компаний Европы.