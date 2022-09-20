ЖЕНЕВА, 20 сен — ПРАЙМ. Поставки золота из Швейцарии в Китай в августе сократились после достижения в июле самого высокого за пять с половиной лет уровня. Между тем экспорт золота из Швейцарии в Турцию достиг максимума с июня 2013 года. На это указывают данные швейцарской таможни. СМИ: ФРГ достигла предварительного соглашения с Uniper о национализации

Снижение цен на золото в последние месяцы привело к поставкам с коммерческих складов в США и Великобритании в страны Азии, являющиеся крупными потребителями этого драгоценного металла.

Швейцария является крупнейшим в мире золотым аффинажным и транзитным центром, в связи с чем данные этой страны считаются индикатором трендов на мировых рынках.

Согласно таможенным данным, Швейцария в августе импортировала 5,7 тонн золота из России стоимостью 320 млн долларов, что является максимумом с апреля 2020 года. По заявлению таможни, этот металл российского происхождения был поставлен из Великобритании.

Крупные банки и аффинажные заводы стран Запада перестали закупать золото из России, а Швейцария в августе ввела запрет на импорт российского золота. Между тем на складах в Лондоне, Цюрихе и Нью-Йорке по-прежнему находятся большие объемы российского золота.

Без учета показателя июля в августе поставки золота из Швейцарии на материковый Китай достигли максимума с января. Поставки в Индию достигли максимума с мая.