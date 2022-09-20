МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Количество новых домов в США, строительство которых было начато в августе, подскочило на 12,2% по сравнению с пересмотренным показателем июля и составило 1,575 миллиона, говорится в сообщении министерства торговли страны.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, напротив, ожидали снижения показателя до 1,445 миллиона с первоначального уровня июля в 1,446 миллиона. Показатель июля был пересмотрен до 1,404 миллиона новостроек.