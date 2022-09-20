ООН, 20 сен — ПРАЙМ. Гондурас выступает за продление сделки по экспорту украинского зерна на следующий год, считая, что текущие продовольственные проблемы в мире не исчезнут в ближайшей перспективе, заявил РИА Новости министр иностранных дел латиноамериканской страны Эдуардо Энрике Рейа Гарсия. В Египте назвали объем импорта российской пшеницы с февраля

"На мой взгляд, да", — сказал Гарсия, который прибыл в Нью-Йорк для участия в Неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ОООН. Таким образом он ответил на вопрос о том, считает ли Гондурас целесообразным продлевать продуктовую сделку на следующий год.

"Я считаю, что проблемы, с которыми мы сталкиваемся сегодня, не исчерпаются в скором времени и будут иметь последствия для будущего. Поэтому, на мой взгляд, нам необходимо работать сообща над их разрешением", — добавил министр.

Гарсия добавил, что кризис вокруг Украины спровоцировал проблемы для многих стран, в частности, в контексте доступа к продуктам питания и удобрений, поставки которых сталкиваются сегодня с серьёзными перебоями.

"Поэтому важно направить международные усилия на поиск решений, дабы помочь странам, которые тем или иным образом оказались затронуты данным конфликтом", — сказал он.

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.