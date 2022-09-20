МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Генеральный директор JPMorgan Chase & Co Джейми Даймон планирует заявить конгрессу, что над экономикой США нависли "грозовые тучи", согласно подготовленным показаниям. Глава ЕЦБ заявила о возможности повышения ставки выше нейтрального уровня

Даймон, который должен дать показания вместе с руководителями крупнейших американских банков на слушаниях в конгрессе в среду и четверг, расскажет о противоборствующих силах, которые будоражат экономику страны. Сильные потребительские расходы и крепкий рынок труда свидетельствуют об устойчивости, но перебои в цепочках поставок, кризис на Украине, высокая инфляция и усилия ФРС по ее сдерживанию — все это предвещает наступление более мрачных времен, уточняется в его коммюнике.

"В то время как эти грозовые тучи надвигаются на горизонт, даже самые лучшие и талантливые экономисты расходятся во мнениях относительно того, могут ли они перерасти в крупный экономический шторм или в нечто гораздо менее серьезное", — говорится в показаниях Даймона.

Он также полагает, что строгие правила, требующие от банков иметь больше капитала, представляют значительный экономический риск, сдерживая возможности банков предоставлять кредиты.

"Это плохо для Америки, так как наносит ущерб регулируемым банкам в самый неподходящий момент, заставляя их испытывать недостаток капитала и замедляя рост в таких областях, как кредитование, в то время как страна входит в сложные экономические условия", — предупреждает он.

Показания Даймона предшествуют паре слушаний по надзору за семью крупнейшими розничными банками страны, на которых руководителей ожидает целый ряд вопросов, включая экономику, потребительские проблемы и такие горячие социальные вопросы, как ископаемое топливо и аборты.

В уведомлении, подготовленном комитетом по финансовым услугам палаты представителей, который в среду первым задаст вопросы руководителям банков, отмечается, что так называемые "мегабанки" значительно увеличились в размерах после недавних слияний. Банковские гиганты продолжают выплачивать крупные штрафы за "незаконное поведение", говорится в сообщении комитета.

Даймон защищает работу своего банка, утверждая, что крупнейший банк страны играет важнейшую роль в экономике, особенно в такие бурные времена, как пандемия, когда он был крупнейшим кредитором по программе защиты заработной платы.

"Он также показал, что великие компании с размером и масштабом JPMorgan Chase могут стать источником силы для экономики", — говорится в показаниях топ-менеджера.