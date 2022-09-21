МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Перу выступает за нормализацию экспорта удобрений из России, из-за нехватки которых страдают развивающиеся страны, заявил президент страны Педро Кастильо. Генсек ООН призвал снимать препятствия для экспорта российских удобрений

"Необходимо продолжить реализацию соглашения о поставке зерновых из Украины и, как отмечал генсек ООН, нормализовать экспорт удобрений из России, недостаток которых давит на самых бедных сельхозпроизводителей из развивающихся стран", — сказал он на сессии ГА ООН.

По мнению Кастильо, необходимо избегать экономических санкций, если они ставят под угрозу продовольственную безопасность на планете.

Во вторник генсек ООН Антониу Гутерреш заявил о важности продолжать снимать все остающиеся препятствия для экспорта российских удобрения, в том числе аммиака. По его словам, уже поступают сообщения о том, что фермеры в Западной Африке и за ее пределами выращивают меньше сельскохозяйственных культур из-за цены и проблем с доступностью удобрений.

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

Российский лидер Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.