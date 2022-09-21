МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Палата представителей конгресса США приняла новый законопроект, предусматривающий возможность введения новых санкций против россиян, сообщил автор законопроекта конгрессмен Том Малиновски, далее проект должен рассмотреть сенат. ЕС может ввести новые антироссийские санкции из-за проведения референдумов

"Сегодня палата представителей одобрила законопроект Тома Малиновски о коррупции, который понуждает администрацию Байдена вводить санкции против приблизительно 200 российских государственных служащих и других лиц", — указано в заявлении.

Согласно опубликованному на сайте палаты представителей тексту законопроекта, в частности, там фигурируют премьер-министр России Михаил Мишустин, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, российский бизнесмен Роман Абрамович и другие государственные служащие, предприниматели и журналисты, включая главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян, а также телеведущего ВГТРК Владимира Соловьева.

Уточняется, что санкции планируется вводить за "критическую поддержку Путина и "его военные действия против Украины". Кроме того, санкции также предусматриваются за нарушение прав человека.

После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.