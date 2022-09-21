МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Палата представителей конгресса США приняла новый законопроект, предусматривающий возможность введения новых санкций против россиян, сообщил автор законопроекта конгрессмен Том Малиновски, далее проект должен рассмотреть сенат.

Флаги России и ЕС

ЕС может ввести новые антироссийские санкции из-за проведения референдумов

"Сегодня палата представителей одобрила законопроект Тома Малиновски о коррупции, который понуждает администрацию Байдена вводить санкции против приблизительно 200 российских государственных служащих и других лиц", — указано в заявлении.

Согласно опубликованному на сайте палаты представителей тексту законопроекта, в частности, там фигурируют премьер-министр России Михаил Мишустин, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, российский бизнесмен Роман Абрамович и другие государственные служащие, предприниматели и журналисты, включая главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян, а также телеведущего ВГТРК Владимира Соловьева.

Уточняется, что санкции планируется вводить за "критическую поддержку Путина и "его военные действия против Украины". Кроме того, санкции также предусматриваются за нарушение прав человека.

После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.