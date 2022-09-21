МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Инфляция в Канаде по-прежнему "слишком высока", но движется в нужном направлении, сказал во вторник представитель Банка Канады, добавив, что центробанк сделает все необходимое, чтобы замедлить темп роста цен до целевого. Германия столкнулась с рекордным ростом промышленной инфляции

Выступая перед студентами университета в провинции Онтарио, заместитель управляющего Банка Канады Пол Бодри отметил, что, хотя некоторые считают, что для укрощения роста цен нужна рецессия, в центральном банке уверены, что смогут снизить риск "жесткой посадки" через четкое информирование о своих намерениях.

"В августе инфляция составила 7%, — сказал Бодри. — Хотя мы движемся в нужном направлении, это все еще слишком высокий показатель".

"Мы будем продолжать принимать все необходимые меры для восстановления ценовой стабильности для домохозяйств и компаний и для поддержания уверенности канадцев в нашей способности исполнить свой мандат и вернуть инфляцию к уровню 2%", — добавил он.

Хотя в августе инфляция замедлилась, оба индикатора (общий и базовый) оставались намного выше целевого уровня. Кроме того, цены на продукты питания росли самыми быстрыми темпами за 41 год, что крайне болезненно для потребителей. В Канаде предупредили о риске более широкомасштабной инфляции

Центральные банки обеспокоены тем, что люди начнут ожидать продолжения ускорения инфляции, что может привести к формированию ценовых спиралей. Некоторые руководители полагают, что избежать этого можно, спровоцировав рецессию, однако Бодри говорит, что центральный банк предпочитает работать с канадцами, убеждая их в том, что нынешняя повышенная инфляция является временным явлением, и что рост цен удастся обуздать.

"Наши обращения рассчитаны на то, чтобы пробиться сквозь весь шум, — рассказывает Бодри. — Чем эффективнее банк будет выполнять свою направляющую роль, тем больше будет вероятность "мягкой посадки".

И все же экономисты считают, что, если октябрьские данные укажут на закрепление повышенных инфляционных ожиданий среди потребителей и компаний, Банку Канады придется сменить тактику.

"Темп повышения ставок явно указывает на то, что, оказавшись перед выбором между предотвращением рецессии и обузданием инфляции, центральный банк каждый раз будет выбирать последнее", — говорит Ройс Мендез, директор макростратегии в Desjardins Group.

За последние шесть месяцев Банк Канады повысил ключевую процентную ставку уже на 300 базисных пунктов. Ранее в этом месяце он просигнализировал, что повышения еще не закончены. По оценкам денежного рынка, в октябре Банк Канады вновь поднимет ставку на 50 базисных пунктов, до 3,75%.