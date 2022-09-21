Представитель Банка Канады Бодри заявил, что инфляция в стране остается слишком высокой
МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Инфляция в Канаде по-прежнему "слишком высока", но движется в нужном направлении, сказал во вторник представитель Банка Канады, добавив, что центробанк сделает все необходимое, чтобы замедлить темп роста цен до целевого.
Выступая перед студентами университета в провинции Онтарио, заместитель управляющего Банка Канады Пол Бодри отметил, что, хотя некоторые считают, что для укрощения роста цен нужна рецессия, в центральном банке уверены, что смогут снизить риск "жесткой посадки" через четкое информирование о своих намерениях.
"В августе инфляция составила 7%, — сказал Бодри. — Хотя мы движемся в нужном направлении, это все еще слишком высокий показатель".
"Мы будем продолжать принимать все необходимые меры для восстановления ценовой стабильности для домохозяйств и компаний и для поддержания уверенности канадцев в нашей способности исполнить свой мандат и вернуть инфляцию к уровню 2%", — добавил он.
Хотя в августе инфляция замедлилась, оба индикатора (общий и базовый) оставались намного выше целевого уровня. Кроме того, цены на продукты питания росли самыми быстрыми темпами за 41 год, что крайне болезненно для потребителей.
Центральные банки обеспокоены тем, что люди начнут ожидать продолжения ускорения инфляции, что может привести к формированию ценовых спиралей. Некоторые руководители полагают, что избежать этого можно, спровоцировав рецессию, однако Бодри говорит, что центральный банк предпочитает работать с канадцами, убеждая их в том, что нынешняя повышенная инфляция является временным явлением, и что рост цен удастся обуздать.
"Наши обращения рассчитаны на то, чтобы пробиться сквозь весь шум, — рассказывает Бодри. — Чем эффективнее банк будет выполнять свою направляющую роль, тем больше будет вероятность "мягкой посадки".
И все же экономисты считают, что, если октябрьские данные укажут на закрепление повышенных инфляционных ожиданий среди потребителей и компаний, Банку Канады придется сменить тактику.
"Темп повышения ставок явно указывает на то, что, оказавшись перед выбором между предотвращением рецессии и обузданием инфляции, центральный банк каждый раз будет выбирать последнее", — говорит Ройс Мендез, директор макростратегии в Desjardins Group.
За последние шесть месяцев Банк Канады повысил ключевую процентную ставку уже на 300 базисных пунктов. Ранее в этом месяце он просигнализировал, что повышения еще не закончены. По оценкам денежного рынка, в октябре Банк Канады вновь поднимет ставку на 50 базисных пунктов, до 3,75%.
https://1prime.ru/world/20220921/838194154.html