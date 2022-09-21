МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Россия придает большое значение сотрудничеству с Арменией, страны успешно сотрудничают по различным направлениям, заявил российский лидер Владимир Путин. Путин заявил о кардинальной трансформации мироустройства

"Придаем большое значение дружественным, союзническим отношениям с Арменией", — говорится в телеграмме президента, приуроченной к празднованию дня независимости Армении.

Путин поздравил президента Армении Ваагна Хачатуряна и премьера Никола Пашиняна. Глава РФ подчеркнул, что Москва и Ереван успешно сотрудничают по различным направлениям, в том числе в рамках Евразэс, ОДКБ, СНГ.

По словам Путина, отношения России и Армении строятся на дружбе и взаимном уважении, а дальнейшее наращивание двусторонних связей "отвечает коренным интересам российского и армянского народов".