Путин заявил об успешном сотрудничестве России и Армении
Путина заявил, что Россия придает большое значение союзническим отношениям с Арменией
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МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Россия придает большое значение сотрудничеству с Арменией, страны успешно сотрудничают по различным направлениям, заявил российский лидер Владимир Путин.
"Придаем большое значение дружественным, союзническим отношениям с Арменией", — говорится в телеграмме президента, приуроченной к празднованию дня независимости Армении.
Путин поздравил президента Армении Ваагна Хачатуряна и премьера Никола Пашиняна. Глава РФ подчеркнул, что Москва и Ереван успешно сотрудничают по различным направлениям, в том числе в рамках Евразэс, ОДКБ, СНГ.
По словам Путина, отношения России и Армении строятся на дружбе и взаимном уважении, а дальнейшее наращивание двусторонних связей "отвечает коренным интересам российского и армянского народов".
https://1prime.ru/world/20220921/838197235.html
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