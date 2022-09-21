МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Дефицит бюджета Великобритании в августе оказался выше прогнозов, согласно опубликованным в среду официальным данным.

В Национальном бюро статистики Великобритании сообщили, что чистые заимствования госсектора без учета государственных банков составили 11,82 млрд британских фунтов.

Опрошенные Reuters экономисты ожидали, что заимствования составят 8,45 млрд фунтов.