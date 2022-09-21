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Дефицит бюджета Великобритании превзошел прогнозы
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Дефицит бюджета Великобритании в августе оказался выше прогнозов, согласно опубликованным в среду официальным данным. В Национальном бюро статистики Великобритании сообщили, что... ПРАЙМ, 21.09.2022
финансы, экономика, мировая экономика, новости, великобритания, дефицит бюджета
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Дефицит бюджета Великобритании в августе оказался выше прогнозов, согласно опубликованным в среду официальным данным.
В Национальном бюро статистики Великобритании сообщили, что чистые заимствования госсектора без учета государственных банков составили 11,82 млрд британских фунтов.
Опрошенные Reuters экономисты ожидали, что заимствования составят 8,45 млрд фунтов.