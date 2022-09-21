МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Страны Евросоюза рискуют остаться без незаменимых в текущий условиях российских продуктов. В частности, предупреждает испанское издание El Pais, нефтяное эмбарго может оставить европейцев без дизельного топлива. Болгары раскрыли свои главные страхи перед наступающей зимой

Цены на дизельное топливо в Европе остаются на высочайшем уровне, хотя в последнее время наблюдалось небольшое удешевление бензина.

"Каждая заправка стоит бешеных денег. Такой взрыв цен на топливо после пандемии связан с подорожанием основного сырья, а именно нефти", — отмечает журналист и добавляет, что на стоимость дизеля и бензина влияют и другие факторы, под действием которых их пути расходятся.

Европа является чистым экспортером бензина. Это означает, что в регионе производится этого топлива больше, чем нужно для внутреннего использования, поэтому дизель продают другим странам. В то же время дизеля странам ЕС нужно больше, чем они могут самостоятельно произвести.

"Более трети этого топлива до сих пор поступает из России, его насильственное вытеснение ведёт к тому, что цены на протяжении нескольких месяцев продолжают расти", — отмечает обозреватель Игнасио Фариса.

В условиях ограничений страны Европейского альянса не в силах компенсировать отсутствие дизельного топлива из России. Решить этот вопрос нельзя ни своими силами, ни за счет наращивания импорта у альтернативных поставщиков, считают эксперты.

Большая часть местных нефтеперерабатывающих заводов уже закрылась. К этому привело снижение прибыльности производства. "Из всех российских нефтепродуктов дизель сложнее всего заместить", — резюмирует экономист аналитической компании Vortexa Дэвид Уэч.

Страны Запада столкнулись с беспрецедентно высоким ростом цен на все виды энергоресурсов и двузначной инфляцией после ввода в отношении России новых санкций и курса на отказ от импорта российских энергоносителей.