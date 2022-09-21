МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам сентябрьского заседания повысила базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов — до уровня 3-3,25% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора. ФРС сильно понизила прогноз по росту американской экономики на 2023 год

Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.

Регулятор уже третий раз подряд повышает свою базовую ставку на 75 базисных пунктов. Сейчас показатель находится на максимуме с 2008 года. ФРС 16 марта повысила ставку впервые с декабря 2018 года после того как в 2020 году в ответ на тяжелые экономические последствия пандемии коронавируса внепланово ее понизила до отметки в 0-0,25% годовых.

Кроме того, Федрезерв подтвердил, что он продолжит сокращать активы на своем балансе, следуя опубликованному в мае плану. По плану, сокращение началось 1 июня, первые три месяца планируется сократить активы на 47,5 миллиарда долларов в месяц, 30 миллиардов из которых приходится на казначейские бумаги, 17,5 миллиарда — на ипотечные бумаги. Затем темпы сокращения должны увеличиться вдвое — до 95 миллиардов долларов в месяц.

ФРС отмечает, что дальнейшее повышение ставки будет уместно. Центробанк по-прежнему рассчитывает достичь максимальной занятости в экономике и инфляции на уровне в 2% в долгосрочной перспективе.

"При выборе подходящей позиции в монетарной политике, комитет продолжит следить за влиянием поступающей информации на экономические перспективы. Комитет будет готов соответствующим образом адаптировать монетарную политику надлежащим образом при возникновении рисков для целей комитета", — сообщает регулятор.

ПРОГНОЗ

Все члены комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам сентябрьского заседания прогнозируют базовую ставку в 2022 году на уровне 3,75-4% и выше, следует из экономического прогноза регулятора.

Так, в текущем году только один член комитета ждет ставку на уровне 3,75-4%, восемь — 4-4,25%, девять — в 4,25-4,5%, еще один ждет уровень в 4,5-4,75%.

Что касается 2023 года, также один член комитета ожидает процентную ставку в 3,75-4%. Одинаковое количество представителей (по шесть человек) прогнозируют уровень ставки на уровнях 4,25-4,5%, 4,5-4,75% и 4,75-5%.

В 2024 году по одному члену комитета прогнозируют показатель в 2,5-2,75%, 2,75-3%, 3-3,25%. Трое ждут ставку в 3,25-3,5%, еще столько же — в 3,5-3,75%. Четыре члена комитета по открытым рынкам ждут учетную ставку на уровне 3,75-4%, остальные шесть ожидают уровни 4-4,25%, 4,25-4,5% и 4,5-4,75% (по двое на каждый прогноз).

В среднем ставка в 2022 году будет составлять 4,4% против июньского прогноза в 3,4%, в 2023 году — 4,6% вместо 3,8%, в 2024 году — 3,9% против июньских ожиданий в 3,4%. В долгосрочной перспективе ФРС прогнозирует ставку на уровне в 2,5% годовых, как и в июне.