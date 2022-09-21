МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США значительно понизила прогноз по росту ВВП страны на 2022 год, повысила по безработице и инфляции, сообщается в пресс-релизе регулятора. Цены на бензин в США вновь начали расти

Прогноз по росту ВВП США на 2022 год значительно ухудшен до 0,2% с июньских 1,7%, по инфляции – повышен до 5,4% с 5,2% в июне, по безработице — до 3,8% с 3,7%.

При этом на 2023 год прогноз по росту ВВП ухудшен до 1,2% с июньских 1,7%, по безработице повышен до 4,4% с 3,9%, а по инфляции — до 2,8% с 2,6%.

Прогноз по базовой инфляции (за вычетом сезонных колебаний) на 2022 год повышен до 4,5% с 4,3%, а на 2023 год – до 3,1% с 2,7%.