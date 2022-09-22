Bloomberg: американский минфин открыл вакансию "гуру санкций"
Bloomberg: минфин США ищет экономиста-наблюдателя для предотвращения негативного эффекта от санкций
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МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Министерство финансов США ищет "гуру санкций", чтобы преодолеть негативные последствия для экономики, связанные с антироссийскими ограничениями. Вакансия уже размещена на специализированном сайте по поиску работы, передает Bloomberg.
"Как международный экономист-наблюдатель, вы будете… предоставлять анализ потенциальных побочных эффектов предлагаемых санкций для фирм и отраслей", — говорится в описании должности.
Вашингтон надеется, что специалист поможет ограничить непредвиденные последствия для экономики США от усиления санкций и избежать серьезных потрясений, уточняет агентство. Отмечается, что американский бизнес уже начал избегать тех сфер, в которых есть малейшие санкционные риски.
"Гуру санкций" возглавит группу, которая займется анализом санкционных мер, добавляется в сообщении.
https://1prime.ru/world/20220922/838210258.html
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