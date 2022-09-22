МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Поддержка, которую обещали властям Украины европейские страны, оказалась под угрозой из-за последствий введенных против России беспрецедентных санкций, заявляет американский журнал Foreign Policy. "Чудовищные счета" оставляют жителей Европы без туалетной бумаги и посуды

Больше всего Европа страдает от дефицита российского газа, сетует автор.

Члены Евросоюза оказались в сложнейшем кризисе на всех уровнях: страдают не только рядовые граждане или отдельные крупные компании, а целые производственные сектора.

Как стало известно автору статьи Кристине Лу, сейчас в ЕС цены на энергию в десять раз выше, чем в среднем за последнее десятилетие.

"Заводы, компании и семьи по всей Европе вступили в битву за выживание, так как ограничение поставок российского газа на континент подняло цены до астрономических высот", — пишет автор.

Эти ценовые скачки душат целые отрасли, а домохозяйства уже не могут оплачивать свои счета. "Возникла настоящая катастрофа, вынуждающая европейских лидеров принимать чрезвычайные и обширные меры в попытке сдержать рост цен", — пишет обозреватель.

Огромные субсидии, выделяемые европейскими властями, говорят только о глубине развернувшегося кризиса, отмечает журналистка.

Компании-гиганты, начиная с очень энергоемкой алюминиевой промышленности и заканчивая производителями удобрений, начали объявлять об остановке производства и своем банкротстве, не дожидаясь более сложного периода, который непременно наступит с приходом зимы.

"Люди получают огромные счета за электричество. Малый бизнес не в состоянии их оплатить. Заводы задумались о сокращении и об остановке производства", — цитирует издание старшего научного сотрудника Центра стратегических и международных исследований Бена Кэхилла.

Европейцы уже начали заявлять о недовольстве таким положением. Усугубляет ситуацию сообщения о постоянно растущих тратах Евросоюза на поддержку Киева. Лу добавляет, что в Великобритании, Молдавии, Германии, Австрии и Италии все чаще идут протестные акции из-за небывалых счетов за энергию. Граждане европейских стран требуют от своих властей заняться в первую очередь внутренними проблемами собственного населения и бизнеса.

По мнению опрошенных изданием экспертов, впереди регион ждет усиление "политического стресса".