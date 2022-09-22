МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Министры иностранных дел стран "Большой семерки" заявили, что продолжат ужесточать антироссийские санкции в связи с референдумами в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Орбан: без санкций экономика Европы восстановилась бы и избежала рецессии

"G7 будут продолжать целевые санкции и привержены продолжению экономического и политического давления на Россию", — говорится в заявлении.

Главы МИД "семерки" и глава евродипломатии Жозеп Боррель "решительно осудили" заявления о референдумах и призвали другие страны не признавать их результатов. Кроме того, министры иностранных дел выразили намерение продолжать оказывать поддержку Украине, в том числе военную и финансовую.

В понедельник 19 сентября главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области приняли решение провести референдумы о вхождении в состав России. Предполагается, что они состоятся с 23 по 27 сентября.

Президент России Владимир Путин 21 сентября выступил с обращением к россиянам по ситуации в Донбассе и заявил, что Москва поддержит решения референдумов.