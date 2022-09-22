МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Индекс потребительского доверия в еврозоне в сентябре, по предварительной оценке, упал до рекордных минус 28,8 пункта с минус 24,9 пункта в августе, следует из предварительных данных генерального директората по экономике и финансам Еврокомиссии (DG ECFIN). Доходность десятилетних гособлигаций США торгуется на максимуме с 2011 года

"В сентябре 2022 года индикатор потребительского доверия от DG ECFIN возобновил свою резкую тенденцию к снижению, упав на 3,5 пункта в ЕС и на 3,8 пункта в еврозоне. На уровне минус 29,9 (ЕС) и минус 28,8 (Еврозона) пункта индекс потребительского доверия достиг рекордно низкого уровня", — говорится в релизе.

Предыдущий минимум фиксировался в еврозоне в июле и составлял минус 27 пунктов.