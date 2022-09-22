МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Россия рассматривает новые рынки для наращивания экспорта рыбной продукции, видит большие перспективы в Бразилии и Объединенных Арабских Эмиратах как хабе для поставок в страны региона, сообщил в ходе 5-го Международного рыбопромышленного форума замминистра сельского хозяйства России Сергей Левин. Эксперты спрогнозировали рекордный урожай пшеницы в России

"В настоящее время Россия рассматривает новые рынки для расширения географии поставок. Так, Объединенные Арабские Эмираты могут стать эффективным хабом для поставок в страны региона – Кувейт, Бруней, Бахрейн и Саудовскую Аравию", — приводятся слова Левина в Telegram-канале Росрыболовства.

Он также отметил большие перспективы поставок российской рыбопродукции на рынок Бразилии, потенциал которого оценивается порядка 10 тысяч тонн, а главной позицией для развития экспорта может стать минтай; также рассматриваются рынки Катара и Нигерии.

В отношении экспорта рыбной продукции в прошлом году была проделана большая работа по перенаправлению выпавших китайских поставок на другие рынки, продолжил замминистра. "Поэтому поставки в Южную Корею в прошлом году возросли на 35%, в Голландию – на 70%, в Японию – в 2,6 раза. Это основные направления, куда мы перераспределили экспортные потоки", — сказал он. Между тем, в 2022 году поставки рыбы и морепродуктов в Китай выросли на 67% в натуральном и почти на 50% в денежном выражении, добавил Левин.

ОАЭ потребляет более 200 тысяч тонн разных видов рыбы, при этом 70% поступают из-за рубежа, рассказал руководитель торгово-экономического отдела в посольстве ОАЭ в РФ Ахмед Аль-Шиххи. "Мы видим огромный потенциал для российских компаний, особенно учитывая высокий уровень развития логистических систем в ОАЭ. Мы также реэкспортируем в другие страны Персидского залива, Северной Африки, Азии и Европы. Несомненно, что Эмираты являются крупнейшим логистическим хабом", — подчеркнул он.

По данным Росрыболовства, основными экспортными рынками России в первом полугодии стали Республика Корея, Китай, Нидерланды, Нигерия и Япония.