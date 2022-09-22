Представитель ЕЦБ заявил, что инфляция в еврозоне продолжит расти
Представитель ЕЦБ Шнабель считает, что инфляция в еврозоне продолжит расти
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МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Инфляция в еврозоне еще не достигла пика, и рост цен может даже ускориться в следующие месяцы, сказал член правления Европейского центрального банка Изабель Шнабель в четверг, выступив в поддержку планов ЕЦБ по дальнейшему повышению ставок.
"Есть причины полагать, что инфляция даже может немного вырасти в краткосрочной перспективе", — отметила Шнабель во время пресс-конференции, организованной финансовой компанией Spuerkeess в Люксембурге.
Шнабель добавила, что угроза рецессии в еврозоне выросла, но компании, возможно, ограничат увольнения даже при спаде, потому что на рынке труда наблюдается дефицит рабочей силы и найм новых сотрудников позднее может оказаться затратным.
https://1prime.ru/world/20220922/838223353.html
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