МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Инфляция в еврозоне еще не достигла пика, и рост цен может даже ускориться в следующие месяцы, сказал член правления Европейского центрального банка Изабель Шнабель в четверг, выступив в поддержку планов ЕЦБ по дальнейшему повышению ставок. Индекс потребительского доверия в еврозоне достиг рекордного минимума

"Есть причины полагать, что инфляция даже может немного вырасти в краткосрочной перспективе", — отметила Шнабель во время пресс-конференции, организованной финансовой компанией Spuerkeess в Люксембурге.

Шнабель добавила, что угроза рецессии в еврозоне выросла, но компании, возможно, ограничат увольнения даже при спаде, потому что на рынке труда наблюдается дефицит рабочей силы и найм новых сотрудников позднее может оказаться затратным.