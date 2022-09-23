МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Китай и Россия ведут совместную работу свергнуть с мирового олимпа американский доллар, пишет в статье для американского издания Foreign Policy китайский эксперт по международным отношениям Зои Лю. Китай будет стремиться стабилизировать занятость и цены

Она считает, что на прошедшем в сентябре саммите стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) страны-участники продвинулись в решении этого вопроса, подписав дорожные карты по расширению оборотов торговли в местных валютах, а также о разработке собственных альтернативных финансовых систем.

Повестка саммита ШОС стала продолжением финансовой политики Китая и России, которые намерены снизить свою зависимость от финансовых систем стран Запада. По мнению автора статьи, работа над свершением доллара с пьедестала главной резервной валюты мира идет.

Ухудшающиеся отношения стран блока ШОС со странами Запада делают работу по поискам альтернативы "зеленому" все более привлекательной и для Китая, и для России, на финансовый сектор которой было оказано беспрецедентное санкционное давление. "Дело в том, что правительство США не может помешать членам Шанхайской организации сотрудничества использовать альтернативные валюты для торговли и инвестиций внутри блока", — пишет она.

Эксперт объяснила, что эта работа сделает страны ШОС менее уязвимыми перед санкциями Запада. Одновременно это снизит зависимость от доллара и, как следствие, влияние американской валюты на весь финансовый мир.