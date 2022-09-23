МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Евросоюз ищет, против кого в России еще можно вести санкции, поскольку действующие ограничения уже затронули почти всех "важных птиц", передает EUobserver со ссылкой на источники. FT: новые антироссийские санкции Евросоюза затронут лимит цен на нефть

"Важных птиц не осталось. У нас уже полная коллекция олигархов и всех в политическом и оборонном истэблишментах", — говорится в публикации.

Один из собеседников издания рассказал, что некоторые дипломаты в ЕС предлагают ввести санкции против журналистов, однако ЕС "не любит" вносить их в черные списки.

Другой источник отметил, что в России нет так называемых "единорогов" (старт-апов, получивших рыночную оценку выше одного миллиарда долларов), на которые можно было бы наложить ограничения.

Ранее в пятницу издание Financial Times сообщило, что Евросоюз работает над новым пакетом антироссийских санкций, который может затронуть цены на нефть, отрасль информационных технологий, разработки ПО и кибербезопасности. По данным газеты, некоторые страны, в том числе Польша и Прибалтика, хотят также ввести ограничения на предметы роскоши, импорт алмазов и отключить еще больше российских банков от международной системы SWIFT.