МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. ВВП Испании во 2-м квартале вырос на 1,5% по сравнению с предыдущим кварталом, тогда как ранее сообщалось о росте на 1,1%. Об этом в пятницу сообщило статистическое агентство страны после состоявшегося на прошлой неделе пересмотра данных по годовому росту экономики за 2021 и 2020 годы. В Испании назвали самый незаменимый продукт из России

Согласно окончательным данным, по сравнению с тем же периодом предыдущего года ВВП во 2-м квартале вырос на 6,8%, тогда как ранее сообщалось о росте на 6,3%.

Также были пересмотрены данные за 1-й квартал, до —0,2% по сравнению с предыдущим кварталом против +0,2% и до +6,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года против 6,3%.