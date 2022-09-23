МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Россия и Белоруссия являются союзными государствами, поэтому будут совместно решать вопросы, касающиеся запрета на вывоз белорусских товаров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Белоруссия временно запретила вывоз автомобилей и промышленных товаров

"И я не сомневаюсь, что такие обсуждения будут вестись", — сказал он журналистам.

Песков подчеркнул, что уровень сотрудничества между странами позволяет им обсуждать эти вопросы, однако не отменяет суверенитета, ни России, ни Белоруссии.

Вместе с тем представитель Кремля выразил уверенность, что стороны смогут обеспечить конструктивный диалог по этому вопросу.

Белоруссия с 23 сентября ввела запрет на вывоз за пределы страны более 250 видов промышленных товаров, в том числе автомобилей.