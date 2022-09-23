В Кремле высказались о запрете на вывоз белорусских товаров
Песков: Минск и Москва будут вместе решать вопросы, касающиеся запрета на вывоз белорусских товаров
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Россия и Белоруссия являются союзными государствами, поэтому будут совместно решать вопросы, касающиеся запрета на вывоз белорусских товаров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"И я не сомневаюсь, что такие обсуждения будут вестись", — сказал он журналистам.
Песков подчеркнул, что уровень сотрудничества между странами позволяет им обсуждать эти вопросы, однако не отменяет суверенитета, ни России, ни Белоруссии.
Вместе с тем представитель Кремля выразил уверенность, что стороны смогут обеспечить конструктивный диалог по этому вопросу.
Белоруссия с 23 сентября ввела запрет на вывоз за пределы страны более 250 видов промышленных товаров, в том числе автомобилей.
https://1prime.ru/world/20220923/838227952.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.