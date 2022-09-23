МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Глава минфина Великобритании Квази Квартенг представил в парламенте план поддержки экономики страны. В Великобритании оценили меры поддержки семей

"Сегодня мы обнародуем наш план поддержки экономики, в котором изложен новый подход для этой новой эпохи, построенный на трех основных приоритетах: реформирование сектора предложения экономики, сохранение ответственного подхода к государственным средствам, снижение налогов для ускорения роста (экономики)", — заявил он.

Квартенг подтвердил, что в первую очередь правительство Британии окажет поддержку населению, предприятиям и государственному сектору. Из-за нестабильности цен на энергоносители энергетические компании также могут рассчитывать на поддержку правительства и Банка Англии, добавил он.

"Исходя из последних цен (на электроэнергию), ожидается, что общая стоимость пакета поддержки в энергетическом секторе за шесть месяцев, начиная с октября, составит около 60 млрд фунтов стерлингов", — сказал Квартенг.

По словам главы британского минфина, этот план поможет снизить инфляцию в Великобритании на 5%, это также "снизит стоимость обслуживания государственного долга, подлежащего индексированию, и уменьшит давление на рост стоимости жизни".

Глава британского минфина анонсировал новый законопроект, который "разберется со сложной системой ограничений на планирование" и законами Европейского союза, сдерживающими рост экономики Великобритании. Дефицит бюджета Великобритании превзошел прогнозы

После Квартенг перешел к объявлению новых мер по снижению налогов. Он заявил, что повышение налога на прибыль предприятий с 19% до 25%, объявленное ранее бывшим главой минфина Риши Сунаком для финансирования поддержки системы здравоохранения, будет отменено. Великобритания станет страной с самым низким налогом на прибыль среди стран "Большой двадцатки". Это поможет привлекать в британскую экономику 19 миллиардов фунтов в год.

Кроме того, он заявил, что проводит переговоры с местными властями различных регионов для установления особых "инвестиционных зон", где предприятия будут пользоваться налоговыми льготами. Это поможет привлечь инвестиции в эти регионы и способствовать росту экономики.

Для развития и поддержки гостиничного и ресторанного бизнесов глава минфина объявил о снижении повышенных ранее пошлин на алкогольные напитки. Правительство Британии также разрешит иностранным туристам не платить НДС на покупки.

Помимо этого, Квартенг объявил о снижении определенных налогов в отношении физических лиц. С апреля 2023 года базовая ставка подоходного налога будет снижена на 1% — до 19%. Это произойдет на год раньше, чем планировалось изначально, и поможет сэкономить 31 миллиону британцев больше средств. Максимальная ставка подоходного налога в 45% будет отменена. Вместо нее на доходы свыше 150 тысяч фунтов будет распространяться повышенная ставка в 40%, которая ранее применялась для более низких доходов. Банк Англии спрогнозировал пик инфляции в стране в октябре

Квартенг также анонсировал снижение дивидендного налога с апреля 2023 года и повышение порога для гербового сбора — особого налога, взимаемого при приобретении недвижимости и земли на определенную сумму.

Кроме того, ограничение премиальных выплат банкирам, которые сейчас не могут превышать две годовые зарплаты, будет отменено.

После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.

Ранее Банк Англии повысил базовую процентную ставку до 2,25% с 1,75% годовых. Теперь ставка находится на максимальном уровне с декабря 2008 года, когда она составляла 2%. По прогнозам Банка, экономика Великобритании войдет в рецессию с четвертого квартала этого года. Годовая инфляция в Великобритании по итогам августа достигла 9,9%.