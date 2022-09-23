ООН, 23 сен — ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал журналистам перед встречей с главой МИД РФ Сергеем Лавровым позицию Белграда по антироссийским санкциям. СМИ: ЕС хочет ввести потолок цен на нефть из России в ближайшие недели

"До сих пор не было никаких санкций и, надеюсь, не будет", — сказал он на русском языке.

Уже на встрече, которая проходит на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сербский лидер пояснил свои слова об антироссийских санкциях.

"Вы сами все знаете: большое давление. Но до сих пор мы все выдерживали", — сказал он.