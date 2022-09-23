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2022
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Вучич надеется, что Сербии не придется вводить санкции против России
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Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал журналистам перед встречей с главой МИД РФ Сергеем Лавровым позицию Белграда по антироссийским санкциям. "До сих пор не было... ПРАЙМ, 23.09.2022
экономика, мировая экономика, новости, сербия, россия, санкции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ООН, 23 сен — ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал журналистам перед встречей с главой МИД РФ Сергеем Лавровым позицию Белграда по антироссийским санкциям.
"До сих пор не было никаких санкций и, надеюсь, не будет", — сказал он на русском языке.
Уже на встрече, которая проходит на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сербский лидер пояснил свои слова об антироссийских санкциях.
"Вы сами все знаете: большое давление. Но до сих пор мы все выдерживали", — сказал он.