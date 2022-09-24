АНКАРА, 24 сен — ПРАЙМ. Турция рассматривает возможность бартерной торговли с РФ в случае закрытия платежных систем и санкционного давления, сообщило в субботу издание Aydınlılk со ссылкой на Ассамблею экспортеров (TİM). Венгрия заявила, что не поддержит санкции против "Росатома" и "Газпрома"

Турецкий президент Тайип Эрдоган ранее заявил, что может принять решение по дальнейшему использованию российской карты "Мир" в Турции. В пятницу утром газета Yeni Şafak написала, что США угрожают турецким банкам санкциями за использование российской платежной системы.

В материале газеты отмечается, что президент Ассамблеи экспортеров Турции на вопрос журналистов о торговых операциях с РФ дал понять, что даже в том случае, если санкции будут продлены, проблем в торговле между двумя странами не возникнет — на повестке дня стоит вопрос о продолжении торговли даже по бартеру.

Издание подчеркнуло, что если платежные системы будут абсолютно закрыты, то может появиться возможность бартерного обмена турецких товаров в обмен на закупаемую в России энергию.

Турецкие "Ишбанк" и "Денизбанк" в понедельник сообщили РИА Новости, что прекратили обслуживание российских карт "Мир". Там отметили, что решение принято в связи с санкциями США и Великобритании против РФ. Прием и обслуживание карт платежной системы "Мир" в зарубежных банках, в частности, в турецких, будет зависеть от позиции самих кредитных организаций, пояснили РИА Новости в пресс-службе платежной системы.