ООН, 24 сен — ПРАЙМ. Антироссийские санкции причиняют колоссальный вред Европе – растет инфляция, цены на продукты и топливо, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто. СМИ: Турция рассматривает возможность бартерной торговли с Россией

"Если санкции более болезненны для вас самих, чем для их объекта, то они бесполезны. Если мы уйдем от политики, идеологии, и просто посмотрим на это профессионально, с точки зрения физики и математики, то становится очевидным: эти санкции крайне вредны для Европы. Не подлежит сомнению, что они крайне вредны для Европы, потому что цены в Европе стремительно растут, когда речь идет о товарах, продовольствии, коммунальных услугах, газе, зашкаливает инфляция", — сказал Сийярто.

"Так что это вредно, очень вредно. И я могу говорить от имени Венгрии. Мы определенно избежим ситуации, при которой венгерский народ будет вынужден заплатить цену за войну, за которую он не несет ответственности", — подчеркнул он.

Сийярто также отметил, что Венгрия не поддержит санкции Евросоюза, если они будут затрагивать сотрудничество страны с Россией в сфере энергетики.

Отвечая на вопрос о том, заблокирует ли Венгрия новые санкции ЕС против РФ, Сийярто сказал: "Мы будем продолжать придерживаться подхода, заключающегося в том, что энергетика — это абсолютно красная линия. Мы не знаем, что будет в этом новом проекте (санкций — ред.), но я могу вам сказать точно, что мы будем защищать наши национальные интересы". Венгрия заявила, что не поддержит санкции против "Росатома" и "Газпрома"

"А именно — мы не согласимся ни на какие санкции, препятствующие энергетическому сотрудничеству, потому что для нас это физический вопрос. И физически в настоящее время моя страна не может заменить российские источники энергии. Это невозможно, когда речь идет о нефти, потому что возможный альтернативный трубопровод не имеет достаточной пропускной способности", — подчеркнул он.

По его словам, когда дело доходит до газа, нет другого источника и других трубопроводов, которые могли бы доставить такое же количество, какое доставляет Россия. "Так что для нас ничто, что было бы против нефти, газа или атомной энергии, не является приемлемым", — заключил Сийярто.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.