МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Стоимость полного бака бензина в Великобритании выросла в среднем на 5 фунтов стерлингов (5,5 доллара) на фоне падения курса фунта до рекордного уровня за последние 37 лет, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на британскую автомобильную ассоциацию AA.

Курс фунта стерлингов к доллару падал на 2,7% в пятницу вечером и торгуется ниже 1,1 доллара впервые с марта 1985 года. В ЕС пока не обсуждают снятие санкций с России, заявил глава МИД Венгрии

По данным ассоциации, цена бензина на британских АЗС была бы "как минимум" на 9 пенсов за литр дешевле, если бы фунт сохранил свою стоимость в 1,35 доллара, которая наблюдалась в середине февраля до начала спецоперации РФ на Украине. Теперь, отмечает АА, стоимость заправки полного 55-литрового бака среднестатистического семейного автомобиля составляет примерно на 4,95 фунта стерлингов (5,37 доллара) больше, чем в феврале.

"На данный момент это критично. Нефть и топливо на сырьевых рынках торгуются в долларах, что делает ослабление фунта очень плохой новостью для автомобилистов", — приводит телеканал слова представителя ассоциации Люка Босдета.

В четверг прошло заседание Банка Англии, по итогам которого центробанк ожидаемо повысил учетную ставку на 50 базисных пунктов – до 2,25%. Кроме того, Банк Англии также прогнозирует сокращение ВВП Великобритании в третьем квартале; пик годовой инфляции в 2022 ожидается в октябре и составит чуть менее 11%.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни сильно ударил по домохозяйствам и предприятиям.