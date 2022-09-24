МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. "Историческая авантюра" премьер-министра Великобритании Лиз Трасс относительно снижения налогов без учета текущей ситуации в мире трещит по швам, сообщает Bloomberg. СМИ: в Британии водители встревожены ростом цен на бензин

Обозреватели считают решение британского властей авантюрой, потому что оно может привести к кризису фунта стерлинга в стране.

"Снижение налогов в ближайшие пять лет обойдется бюджету в 161 миллиард фунтов. А продолжение политики энергетической гарантии увеличит эту сумму еще на 60 миллиардов фунтов в ближайшие полгода", — отмечается в материале.

Такими действиями Трасс пытается убедить всех, что сможет помочь Великобритании пройти энергокризис, однако снижение налогов приведет к резкому росту инфляции, подчеркивается в статье.

Ранее британская газета The Guardian писала, что правительство Британии объявило об энергетических гарантиях, они замораживают счета за электроэнергию в среднем на уровне 2500 фунтов стерлингов в год в течение следующих двух лет.