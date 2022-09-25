МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Профессор экономики Нью-Йоркского университета и экономист Нуриэль Рубини, предрекший мировой экономический кризис в 2008 году, выразил уверенность, что политика, которую проводит премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в области экономики приведет к тому, что Лондон обратится к Международному валютному фонду (МВФ) за помощью. "Историческая авантюра" Трасс трещит по швам, пишет Bloomberg

"Великобритания начинает оцениваться как развивающий рынок. Возвращаемся в 1970-е. Стагфляция и, в конце концов, необходимость идти умолять МВФ о финансовой помощи. Трасс и её кабинет некомпетентны", — написал Рубини в Twitter.

Курс фунта стерлингов к доллару падал на 2,7% в пятницу вечером и торгуется ниже 1,1 доллара впервые с марта 1985 года.

В четверг прошло заседание Банка Англии, по итогам которого центробанк ожидаемо повысил учетную ставку на 50 базисных пунктов – до 2,25%. Кроме того, Банк Англии также прогнозирует сокращение ВВП Великобритании в третьем квартале; пик годовой инфляции в 2022 ожидается в октябре и составит чуть менее 11%.