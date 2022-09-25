МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Катманду надеется стать полноправным членом Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС), прогресс по статусу возможен на саммите в 2023 году, рассказал РИА Новости посол Непала в России Милан Радж Туладхар. Посол Непала предложил создать механизм для работы с национальными валютами

"Непал является страной-наблюдателем с 2016 года, теперь мы также стремимся стать полноправным членом этой организации. Мы надеемся, что на следующей встрече, которая состоится в Индии, мы сможем достичь прогресса. И это случится уже скоро", — сказал Туладхар в интервью РИА Новости.

По его словам, непальская сторона уже работает над заявкой на членство в ШОС, "уже есть кое-какие обсуждения, но детальнее будет ясно уже к следующей встрече в Индии".

"Наша страна расположена между Китаем и Индией, которые являются крупными членами ШОС. Их интерес и наш интерес пересекаются на протяжении многих лет. С точки зрения торговли и безопасности, мы максимально сотрудничаем именно с ними. Наши интересы объединены, и поэтому мы также хотим быть членами, как Индия и Китай. Это наше стремление", — добавил дипломат.