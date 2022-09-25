БЕРЛИН, 25 сен — ПРАЙМ. Примерно каждый шестой житель Германии старше 65 лет рискует оказаться в нищете, такой риск возрос с 2018 года, особенно могут пострадать женщины, следует из данных исследования Федерального статистического управления, которые опубликовала немецкая медиагруппа Funke. В Германии "потеряли дар речи" после обращения Шольца к нации

Уточняется, что статистическое управление ФРГ предоставило такие данные в ответ на запрос Левой партии в бундестаге.

"Согласно докладу, уровень риска бедности для людей старше 65 лет вырос с 14,7% до 17,4% в период с 2018 по 2021 год. Почти каждый шестой человек старше 65 лет в Германии находится под угрозой бедности, то есть у него в распоряжении менее 60% от среднего уровня дохода населения", — приводит данные медиагруппа.

Отмечается, что пожилые женщины чаще подвергаются риску бедности, чем четыре года назад. Так, в 2018 году уровень риска бедности для женщин старше 65 лет составлял 16,4%, в 2021 году — 19,3%. Для мужчин старше 65 лет этот показатель за тот же период увеличился с 12,7% до 15,1%.

Что касается всех возрастных групп, здесь уровень риска бедности вырос с 15,5% в 2018 году до 16,6% в 2021 году.

В этой связи лидер парламентской группы "Левых" Дитмар Бартш потребовал быстрой помощи от федерального правительства в связи с ухудшением ситуации среди пожилых людей. В своем интервью для газеты Funke он констатировал, что бедность среди пожилых растет, и "лавина нищеты" среди этих людей зимой грозит обрушиться на Германию.