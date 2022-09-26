МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Реализуемые в Соединенных Штатах меры по снижению инфляции, вероятнее всего, приведут к потере рабочих мест в стране, предсказал в эфире телеканала CBS президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик. Фьючерсы на фондовые индексы США восстанавливаются после решения ФРС

Он отметил: "Это будет трудно. Это не будет просто. Вероятнее всего, будет некоторая потеря рабочих мест".

В то же время банкир подчеркнул, что в исторической перспективе сокращение рабочих мест окажется менее значительным, чем это наблюдалось "в иных ситуациях".