Глава банка ФРС США предупредил о потере рабочих мест в стране
Глава банка ФРС США: меры по снижению инфляции могут привести к потере рабочих мест в стране
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Реализуемые в Соединенных Штатах меры по снижению инфляции, вероятнее всего, приведут к потере рабочих мест в стране, предсказал в эфире телеканала CBS президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик.
Он отметил: "Это будет трудно. Это не будет просто. Вероятнее всего, будет некоторая потеря рабочих мест".
В то же время банкир подчеркнул, что в исторической перспективе сокращение рабочих мест окажется менее значительным, чем это наблюдалось "в иных ситуациях".
https://1prime.ru/world/20220926/838243431.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.