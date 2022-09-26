МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. КНДР возобновила товарооборот с Китаем впервые с апреля, грузовой поезд из китайского Шаньдуня выехал в северокорейский Синыйчжу в понедельник, передает агентство Рёнхап. СМИ: Южная Корея готова участвовать в ограничении цен на российскую нефть

По данным агентства, в понедельник было зафиксировано, что грузовой поезд выехал из китайского Шаньдуня в 7.43 (1.43 мск) и, проехав по пограничному мосту Китайско-корейской дружбы на реке Ялуцзян, отправился в северокорейский город Синыйчжу.

КНДР после начала пандемии коронавируса закрыла границы для людей и всего транспорта. 17 и 18 января этого года Северная Корея впервые с начала пандемии COVID-19 отправила в Китай товарные составы из Синыйчжу в китайский пограничный город Шаньдун, по данным южнокорейских СМИ, составы вернулись в КНДР с предметами "первой необходимости", такими как медикаменты. После распространения коронавируса в Шаньдуне 29 апреля движение поездов было вновь прекращено.

В марте 2021 года Президиум Верховного народного собрания (ВНС) КНДР принял закон об обязательной дезинфекции всех импортных товаров. После чего в городе Синыйчжу на границе с Китаем в рекордные сроки были построены дезинфекционные установки.