МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Минск готов обратиться в судебные инстанции для возврата отнятой на Украине собственности, если это потребуется, заявил в интервью РИА Новости, глава МИД Белоруссии Владимир Макей. Генсек ООН обсудил с главой МИД Белоруссии поставку удобрений

По его словам, в СМИ появлялась информация, что "украинцы конфисковали, национализировали собственность Беларуси и России где-то на 1 миллиард долларов". Как указал Макей, на Украине сейчас находятся около 7 тысяч белорусских железнодорожных вагонов на общую сумму около 355 миллионов долларов и "ряд другого имущества".

Министр заявил, что Минск провел тщательный анализ всего белорусского имущества, которое находится на территории Украины.

"Этот анализ у нас зафиксирован, мы будем отслеживать ситуацию. Аналогичные действия мы предпримем, если подобные события будут проходить и в других странах. Конечно же, мы не оставим это без ответа", — подчеркнул Макей.

"В зависимости от развития ситуации в будущем, мы, естественно, будем учитывать это в нашей политике. Но это абсолютно недопустимо. И если будет необходимость, то, естественно, будем обращаться в соответствующие судебные инстанции. Конечно же, при понимании, что это может принести какие-то плоды или какие-то дивиденды", — заявил он.

Ранее начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов сообщил, что после начавшейся российской военной спецоперации на Украине там застряли более 7 тысяч белорусских железнодорожных вагонов, их статус непонятен, украинская сторона не идет на контакт по этой теме.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.