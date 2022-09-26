МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. В новый санкционный пакет Евросоюза может быть включен запрет на экспорт в Россию ряда товаров, включая смартфоны, радиолокационную аппаратуру, лазерное оборудование и оказание IT-услуг российским клиентам, сообщает издание EUobserver со ссылкой на документ, совместно подготовленный Польшей, Эстонией, Латвией, Литвой и Ирландией. Власти США заявили о введении "расширенных санкций" против России

По данным издания, также предлагается ввести запрет на ввоз в Россию наличных банкнот из Европы и Соединенных Штатов, на продажу россиянам недвижимости, а также на финансирование российских лоббистских компаний или негосударственных организаций, зарегистрированных в странах Евросоюза.

Вместе с этим предлагается запретить российские телеканалы и ограничить доступ к сетевым новостным ресурсам.