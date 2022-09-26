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2022
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МИД Венесуэлы заявил о стратегическом партнерстве с Россией
Мировая экономика
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ВЕНЕСУЭЛУ И РФ СВЯЗЫВАЮТ ДРУЖБА И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО, ЭТО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ — ГЛАВА МИД РИА НОВОСТИ ТОРГОВЛЯ ВЕНЕСУЭЛЫ С РФ ОСЛОЖНЕНА ИЗ-ЗА САНКЦИЙ, НО "НЕ НЕВОЗМОЖНА":... ПРАЙМ, 26.09.2022
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ВЕНЕСУЭЛУ И РФ СВЯЗЫВАЮТ ДРУЖБА И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО, ЭТО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ — ГЛАВА МИД РИА НОВОСТИ
ТОРГОВЛЯ ВЕНЕСУЭЛЫ С РФ ОСЛОЖНЕНА ИЗ-ЗА САНКЦИЙ, НО "НЕ НЕВОЗМОЖНА": СТОРОНЫ УЖЕ НАХОДЯТ СПОСОБЫ ПРОДОЛЖАТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО – ГЛАВА МИД РИА НОВОСТИ