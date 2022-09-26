ВЕНЕСУЭЛУ И РФ СВЯЗЫВАЮТ ДРУЖБА И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО, ЭТО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ — ГЛАВА МИД РИА НОВОСТИ

ТОРГОВЛЯ ВЕНЕСУЭЛЫ С РФ ОСЛОЖНЕНА ИЗ-ЗА САНКЦИЙ, НО "НЕ НЕВОЗМОЖНА": СТОРОНЫ УЖЕ НАХОДЯТ СПОСОБЫ ПРОДОЛЖАТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО – ГЛАВА МИД РИА НОВОСТИ